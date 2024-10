Govern calcula una despesa total d'1,2 milions per a la comunicació de l'Acord

En resposta a una sèrie de preguntes formulades pel conseller general d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, el secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, ha detallat les accions de comunicació i divulgació que el Govern està duent a terme en relació amb l'acord d'associació amb la Unió Europea. Segons Riba, "el Govern té la responsabilitat de garantir que tota la ciutadania tingui accés a la informació sobre aquest acord". Per això, considera necessari desenvolupar un pla de comunicació que permeti difondre’n el contingut i resoldre els dubtes que puguin sorgir en l’àmbit individual, empresarial, sectorial o general. A més, aquest pla ha de subratllar "la importància de la decisió que s’adoptarà en una consulta vinculant" i "incentivar la participació ciutadana".

La Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la UE impulsa una campanya informativa basada en una estratègia "eficaç, eficient i efectiva", amb un pressupost per al 2025 de 702.442 euros, destinat tant a la celebració del referèndum com a les accions de comunicació. A aquesta quantitat, s’afegeixen 125.450 euros per a les accions previstes fins a finals del 2024. Riba ha explicat que, fins al 25 de setembre, "s’havien executat 419.863 euros en comunicació de l’acord i en l’organització de reunions informatives".

Encara queden pendents d’executar 125.450 euros, una partida que inclou bona part de la producció de la campanya informativa, la qual va començar amb la Fira d’Andorra la Vella. Així, es preveu que la despesa total en divulgació i comunicació per al 2024 ascendeixi a 545.313 euros. Pel que fa a les empreses contractades, Riba ha assenyalat que fins ara han treballat en aquest projecte 33 empreses, "de les quals 31 són andorranes i 2 estrangeres". Sobre els 125.450 euros que resten per executar, s’adjudicaran a 12 empreses més, 11 de les quals són andorranes.

En relació amb la contractació directa de l’empresa AMT, Riba ha justificat que, després d'una anàlisi interna i en el marc del pacte d'Estat sobre l'Acord d'associació, "es va considerar necessari contractar una empresa amb experiència en campanyes integrals, que incloguin estratègia, creativitat, digital, premsa, disseny i organització" i que complís els requisits de disponibilitat i recursos exigits pel comitè de selecció.

Per garantir la concurrència, es van redactar unes prescripcions tècniques detallades i es va formar un comitè de selecció amb representants del Govern, del pacte d’Estat i d’empreses andorranes del sector de la comunicació. Es van contactar cinc empreses, de les quals tres van presentar propostes, i finalment es va escollir AMT. Aquesta empresa rebrà 171.140 euros entre l’1 de juny i el 31 de desembre, xifra que representa "un 30% de la despesa en comunicació de la secretaria d'Estat".

La contractació d’AMT per al 2025 dependrà de la data de celebració de la consulta, ja que el contracte té possibilitat de renovació fins a la data de la votació, amb l’acord previ del Govern. Segons Riba, l'objectiu de la contractació d'AMT és "el disseny, la redacció i la implementació de l’estratègia de comunicació de la campanya informativa sobre l’Acord d’associació amb la UE i la consulta vinculant".