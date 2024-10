Llamps a tocar de la Dama de Gel i l'Estadi Comunal

Les tempestes d'aquest dilluns acompanyades d'aparell elèctric van provocar la caiguda de diversos llamps a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, segons van fer arribar diversos observadors al Servei Meteorològic. Concretament, la localització dels llamps indica que van caure prop de la Dama de Gel i de l'Estadi Comunal. A més, les precipitacions van deixar acumulacions de fins a 34 mm a Perafita, de 31,5 mm al Bony de les Neres, de 28,8 mm al Roc de Sant Pere i de 25,2 mm a la Tossa d'Espiolets.



Pel que fa a les ràfegues de vent, van ser més intenses als indrets més exposats al vent de sud-oest. Els registres més destacats assenyalen ràfegues de fins a 126,3 km/h a la Tossa d'Espiolets, de 92,9 km/h a la Comella i de 74,2 km/h a les Salines. És per això que prèviament el Servei Meteorològic va activar l'avís groc per vent i pluja.



De cara a aquest dimarts, es preveu un matí i migdia assolellat. A la tarda, però, es podran tornar a formar núvols baixos que deixaran una nit coberta i amb la possibilitat d'alguna gotellada. Per a la jornada de dimecres s'espera el pas de l'exhuracà 'Kirk', ja convertit en pertorbació, que deixarà precipitacions durant la tarda i sobretot a la nit que, a més, aniran acompanyades d'un augment del vent.