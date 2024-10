La Dynafit Andorra Trail assoleix 450 inscrits amb gairebé un 40% de participació femenina

Escaldes-Engordany tornarà a ser l'escenari de la Dynafit Andorra Trail, una cursa que té com a objectiu promocionar l'activitat física i dinamitzar l'activitat econòmica de la parròquia. La sisena edició de l'esdeveniment se celebrarà del 11 al 13 d'octubre, disputant-se en diferents llocs emblemàtics de la parròquia, així com per indrets de gran riquesa natural com la Vall del Madriu.

Aquest dimarts, durant la presentació de la cursa, la consellera d'Esports i Servei de Tràmits, Laura López, ha anunciat que la Dynafit Andorra Trail ja compta amb 450 inscrits, poques hores abans de tancar les inscripcions. "En aquests moments, amb algunes hores encara per davant abans de tancar les inscripcions, comptem amb un 52,2% de participants inscrits", ha declarat López. La cursa de 5K acumula un 24% dels participants, la Braibal un 11% i la Palomera un 12%. El CEO de VSL i director de la cursa, Gerard Riart, ha celebrat també l'augment de la participació femenina, la qual ha assolit el 38,9%. "Tot i que fa temps que l'esport femení va a l'alça, mai havíem assolit aquestes xifres", ha destacat Riart. A més, ha subratllat l'obertura internacional de l'esdeveniment, amb un 76,7% dels corredors provinents de fora d'Andorra, incloent participants de països tan llunyans com Finlàndia, els Estats Units, Canadà i Islàndia.

Enguany, la cursa es disputarà en tres etapes i es podrà fer en equips de dues persones o individualment, responent a la demanda de corredors que no trobaven companys del seu nivell. Els participants també poden inscriure's a una sola cursa: la 5k Engordany de divendres, amb 260 metres de desnivell; la Braibal de dissabte, amb 26 km i 1.890 metres de desnivell, o la Palomera de diumenge, amb 17 km i 1.200 metres de desnivell. A més, les dues darreres curses són puntuables per a l'Ultra Trail du Mont Blanc.

La competició començarà divendres 11 d'octubre amb l'etapa nocturna Engordany, la cursa més popular, la qual s'iniciarà a les 20.00 hores i recorrerà 5 km amb 260 metres de desnivell, passant per punts emblemàtics com l'església de Sant Pere Màrtir, la capella de Sant Jaume d'Engordany i la capella de Sant Romà. Dissabte 12 d'octubre tindrà lloc la segona etapa, La Braibal, la més exigent, amb un recorregut de 26 km i un desnivell positiu de 1.890 metres, on els corredors tindran un temps màxim de set hores per completar el traçat. L'última etapa, La Palomera, se celebrarà diumenge 13 d'octubre, amb 17 km i 1.200 metres de desnivell positiu, i un temps límit de cinc hores.

Durant la presentació, la directora de màrqueting de Salewa Dynafit, Núria Casaldàliga, ha posat en valor la qualitat de la cursa per sobre de la quantitat de participants. "Per a nosaltres, sempre valorem molt més la qualitat que la quantitat", ha afirmat Casaldàliga, destacant la importància d'una bona organització, avituallaments adequats, un recorregut ben dissenyat i un obsequi a l'alçada del corredor. A més, ha mencionat que l'atleta Ricardo Cherta podria participar-hi. "És una cursa de deu, i nosaltres seguirem aportant el nostre granet de sorra per fer créixer aquesta competició i mantenir-la molts anys", ha afegit.

Finalment, el representant d'Andorra Turisme, Enric Torres, ha destacat la importància d'esdeveniments com aquest per posar en valor la muntanya. "No és vàlida qualsevol tipus de cursa", ha subratllat, assenyalant que aquest tipus d'esdeveniments són una tendència a l'alça i que, tot i la concentració de curses durant l'estiu, aquesta competició al setembre és molt ben valorada.