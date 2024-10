Les activitats del 25è aniversari del Parc de Sorteny atrauen nombrosos visitants

Les activitats programades al voltant del parc natural de la vall de Sorteny amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari van tenir molt bona acollida per part dels visitants, segons ha comunicat el Comú d'Ordino. L'activitat amb més èxit va ser la visita guiada musicalitzada, la qual va comptar amb la participació de 24 persones. No obstant, 13 persones es van quedar en llista d'espera, ja que no van poder accedir-hi per manca de places. La visita va estar dirigida per la biòloga Montse Brugulat i el guitarrista David Font, en col·laboració amb AR+I.

Una altra activitat destacada van ser les sortides programades per observar grans mamífers, les quals van tenir lloc en tres ocasions: el 27 de juny, el 25 de juliol i el 8 d'agost. Aquestes excursions, amb una durada de cinc hores i un desnivell de 560 metres, van comptar amb l'acompanyament d'un guia de muntanya i del guarda del Parc, qui va explicar les característiques de la fauna local. En total, hi van participar 22 persones. Durant la primera sortida, es va poder observar una cabana de 40 isards, 9 muflons, marmotes i tritons.

A més, altres activitats del programa van incloure una sortida al Mirador Grau de la Llosa i a l'estany de l'Estanyó, amb 9 participants, i la descoberta del primer inventari d'aràcnids del Parc. Aquesta darrera activitat, dirigida per l'experta Aldana Àlvarez, va incloure una xerrada sobre la contribució dels insectes en la protecció dels ecosistemes i es va dur a terme el 14 de setembre com a tancament de la programació. Hi van participar 10 persones.