Ramón Besa, convidat de luxe a la quarta edició dels premis Àlex Lliteras

Els treballs premiats de la quarta edició del premi gaudirà de 4.000 euros i 1.000 euros per l'accèssit. Els guanyador d'edicions anteriors van ser el Barçagate de SER Catalunya, la sèrie d’articles sobre abusos al món del futbol del Diari ARA i l’Últim partit del Juancar de TV3. Els treballs premiats d’aquesta quarta edició s’anunciaran durant la gala.

La quarta edició dels premis Àlex Lliteras comptarà amb Ramòn Besa com a convidat de luxe. El redactor en cap del diari El País, professor universitari i doctor Honoris Causa per l’Universitat de Vic, participarà a la gala de lliurament de premis que es celebrarà el 24 d'octubre a les 19 hores a la sala d'actes del Comú d'Andorra la Vella. En aquest acte, Besa serà reconegut amb el premi Lliteras d’honor durant la gala després d’una xerrada en la que es parlarà de la seva carrera i de la situació del periodisme esportiu en general.

