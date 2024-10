Anna Garcia, nova presidenta del Comitè Organitzador dels Jocs dels Petits Estats d'Europa

Després de les eleccions del Comitè Olímpic Andorrà (COA) i de la reunió del Patronat de la Fundació dels Jocs dels Petits Estats d’Europa – Andorra 2025, la vicepresidenta segona del COA, Anna Garcia Ricart, ha estat nomenada presidenta del Comitè Organitzador dels JPEE Andorra 2025. La tresorera del Comitè Olímpic Andorrà, Sònia Carrillo Bardají, serà la nova secretària general del Patronat, mentre que Xavier Espot Miró copresidirà el Patronat com li correspon al president del Comitè Olímpic Andorrà.

Per El Periòdic

