Iván Rodríguez renova amb el FC Andorra fins al 2027

Rodríguez, que va debutar amb la samarreta tricolor en la final de la Copa Catalunya la temporada passada, forma part del Juvenil A del Nàstic Manresa , que aquest any debuta a la Divisió d'Honor . Malgrat això, el jove lateral s’entrena habitualment amb la primera plantilla del FC Andorra i ja ha disputat minuts a la Primera RFEF .

El FC Andorra ha anunciat la renovació del lateral català Iván Rodríguez fins al 2027, ampliant així la seva vinculació amb el club per dues temporades més. El jove jugador, que actualment té fitxa amb el Gimnàstic Manresa , ha destacat en aquest inici de campionat i s'ha guanyat la confiança del tècnic del primer equip, Ferran Costa .

Per El Periòdic

