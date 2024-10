Monteagudo critica "l'elevada" despesa de Govern i la falta de concurrència en l'adjudicació

El conseller general d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, ha expressat la seva preocupació davant la despesa prevista pel Govern per a la campanya de comunicació de l'Acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea. Segons la informació publicada, el Govern calcula que destinarà un total de 1,2 milions d'euros a aquesta campanya fins a finals del 2025. Aquesta xifra cobreix accions de divulgació, materials informatius i la gestió de la consulta vinculant prevista per al mateix any.

Monteagudo ha considerat que aquesta despesa és excessiva i ha qüestionat l'eficiència de la campanya de comunicació. En particular, ha posat en dubte la justificació de la contractació de l'empresa AMT Comunicació per un import de 171.140 euros, que representa el 30% del pressupost total de comunicació per al 2024, assenyalant que aquesta adjudicació es va fer sense seguir els processos de concurrència, fet que genera interrogants sobre la seva legitimitat.

El conseller ha plantejat al Govern si s'han avaluat altres alternatives que podrien haver estat més eficients en termes de cost-benefici i ha demanat més transparència en la gestió dels recursos públics destinats a la comunicació de l'Acord. Des d'Andorra Endavant s'insisteix que el Govern ha de garantir una divulgació efectiva de l’Acord d’associació, però sempre en un marc de despesa responsable i ben justificat.

Finalment, Monteagudo ha reclamat al Govern una revisió de les prioritats en la despesa pública i una valoració més acurada de la relació cost-benefici en projectes d’aquesta magnitud, que requereixen una inversió significativa de fons públics.