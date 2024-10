El Raonador del Ciutadà reclama més transparència al Comú de la Massana.

El Raonador del Ciutadà ha emès una resolució en la qual recomana al Comú de la Massana millorar la transparència i el flux d'informació cap als membres dels òrgans col·legiats, arran d'una queixa presentada pel grup de l'oposició, Amb Seny. La minoria comunal havia expressat preocupacions per les dificultats d'accés a la informació i pel poc marge de temps per estudiar-la abans de prendre decisions.

En la seva resolució, el Raonador del Ciutadà subratlla la necessitat de garantir que tots els consellers tinguin accés a la documentació completa i amb antelació suficient. Es posa en relleu que la invocació de l’interès general no justifica la notificació extemporània d'assumptes importants, com el decret per a la fixació d’un topall màxim en l’atorgament de llicències d’edificació, que va ser comunicat amb menys d'un dia d'antelació.

A més, el Raonador recomana reduir a set dies naturals el termini màxim per al lliurament de la informació sol·licitada, per tal de garantir que els consellers puguin estudiar adequadament els documents i prendre decisions amb coneixement de causa. Aquestes mesures, segons la institució, contribuirien a un debat polític més enriquit i a un millor funcionament democràtic al Comú.

Tanmateix, en la resolució emesa també es destaca la importància de millorar la comunicació interna entre la majoria i la minoria per evitar conflictes i fomentar una col·laboració més efectiva.