Martí Vilà, de baixa sis setmanes per una lesió al bíceps femoral

La baixa de Vilà suposa una pèrdua important per als tricolor en un moment clau de la temporada, però el club confia que el jugador pugui reincorporar-se en plenes condicions després del període de recuperació.

Les proves mèdiques han confirmat que el lateral haurà de fer una pausa en la seva temporada per completar la seva recuperació. Tot i això, Vilà ja ha iniciat el procés de rehabilitació amb l’ajuda dels serveis mèdics del club, amb l’objectiu de recuperar-se de manera òptima i tornar als terrenys de joc el més aviat possible.

El defensa de l'FC Andorra, Martí Vilà, estarà apartat dels terrenys de joc durant unes sis setmanes després de patir una lesió en el partit de diumenge passat contra el Real Unión . Vilà, qui va entrar en la segona meitat del matx, va haver de ser substituït abans del final per una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra .

Per El Periòdic

