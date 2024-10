Detinguda una parella a Encamp per una presumpta agressió sexual en un aparthotel

Una parella ha estat detinguda en un aparThotel a Encamp per una presumpta agressió sexual ocorreguda durant aquesta darrera nit. La Policia va rebre l'avís dels fets al voltant de les 23.00 hores, i el cas es troba actualment sota investigació judicial. L'arrest es va dur a terme a l' avinguda Joan Martí , segons han informat testimonis. Aquests mateixos testimonis han afirmat que, en el moment de la detenció, la dona va sortir cridant: "M'estan violant i a més em detenen" .

Per Elena Hernández Molina

