Andorra la Vella adjudica per gairebé 20.000 euros l'obertura d'un camí forestal per prevenir incendis

El Comú d'Andorra la Vella ha adjudicat els treballs forestals per a l'obertura d'un camí de muntanya, des del bosc de la Bartra fins al de Solobre, a l'obaga d'Andorra la Vella, per un import de 19.557 euros. Aquesta adjudicació, publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), té com a objectiu garantir la gestió i la millora forestal establerta en el pla director vigent, així com facilitar l'accés als mitjans d'extinció d'incendis en cas de necessitat.

Segons l'edicte d'adjudicació, es considera imprescindible adequar un camí-pista forestal a la zona de l'obaga. La decisió va ser presa en junta de govern i es va adjudicar de manera directa a l'empresa Avet Negre SL (Tot Boscos). El conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, va destacar en una sessió de Consell de Comú celebrada el mes d'agost, en resposta a l'oposició, que la densitat de la massa forestal en aquesta zona i la dificultat d'accés fan necessària la creació d'aquest tallafoc, ja que un incendi podria tenir conseqüències greus.