Casals s'endú un ampli equip per a la darrera finestra internacional

La selecció sub21 ha encetat la darrera finestra internacional per tancar la ronda classificatòria de l'Europeu, i ho ha fet amb una àmplia convocatòria per enfrontar-se a dos dels millors combinats del grup. Els d'Eloy Casals primer es veuran les cares contra Croàcia (divendres a les 18.00 hores), tercera de grup, al Gradski stadion de Koprivnica. Posteriorment rebran la líder el dimarts vinent al Nacional a la mateixa hora, Portugal.

La llista la formen 25 jugadors, sis dels quals només podran jugar al partit del Principat. Sota pals es manté Mauro Rabelo i Marc de Castro, tot i que aquest darrer no podrà participar a Croàcia després d'acabar expulsat en el darrer duel dels andorrans, davant Grècia. Així, s'incorpora Adrià Cornella. La defensa la formen Marcos Robinat, Guillem Acosta, Marc Rodríguez, Alessio Montenegro, Joan Bellido, Iker Álvarez i Àlex Cornella. També estan Biel Borra i Ian Olivera, dos dels més destacats amb els quals el seleccionador només podrà comptar contra els lusos.

El mig del camp es troben Èric de las Heras, qui com Borra torna després de participar amb l'absoluta, Daniel Bienert, Nil Linares, Hugo Ferreira, Arnau Torrelles, Marc Torné i Pau Babot (aquest darrer només pel dimarts vinent). I en atac, Pau Silva, Jan Gumà, Aron Rodrigo, Eric Balastegui i Gerard Solà, aquest també pel dimarts. 'Berto' Rosas també ha estat convocat amb la sub21, tot i que forma part de l'expedició de l'absoluta que demà s'enfrontarà a Moldàvia per posteriorment jugar davant Portugal.

Andorra és última del grup amb tres punts, tots ells assolits en empats davant Bielorússia per partida doble i les Illes Fèroe. Per sobre i per aquest mateix ordre es troben aquestes dues seleccions, amb sis i set punts, respectivament. Tercera, com s'ha dit, és Croàcia amb 16, darrere de Grècia, amb 17, i Portugal, amb 21.