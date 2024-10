Adjudicades per 49.000 euros les obres de protecció del passeig Valira

La reobertura del passeig es va efectuar al juliol , moment en què el Comú de Sant Julià va delimitar i protegir la zona afectada a l’espera que disminueixi el cabal del riu i que el Govern pugui refer l’escullera. També es van fer tasques de millora com ara la reparació de diferents trams de barana.

Cal recordar que, a finals d'abril, el passeig va ser tancat al públic arran d'un petit despreniment de terra que va tenir lloc per l'augment notable del cabal del riu. El despreniment va ser a conseqüència de les intenses pluges dels darrers dies, els quals van provocar un fort augment del cabal del riu i en una zona concreta del passeig es va produir un esborranc que va fer caure les tanques de fusta que separa el camí de la llera del Valira. Davant d'aquesta situació, la corporació comunal laurediana va decidir restringir l'accés dels vianants a la zona com a mesura de seguretat i de forma provisional fins que es pugui reparar el camí.

El Comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat a l'empresa Construccions Neu, SLU les obres de segurització i consolidació del passeig Valira, situat a la vila de Sant Julià de Lòria, per un import de 49.389 euros. El termini d'execució serà de 25 dies naturals, segons l'acord pres per la Junta de Govern el passat 3 d'octubre de 2024.

