La CEA, "partidària de no aplicar" la cessió de pisos buits

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha fet arribar al Govern i als grups parlamentaris tot un seguit de propostes de canvi a l'articulat del projecte de Llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, més coneguda com a Llei Òmnibus. La patronal ha remarcat que és "partidària de no aplicar aquest règim o d'ajornar-ne l'aplicació fins que es disposi de dades fiables sobre els habitatges buits" fent menció de la cessió de pisos buits, una de les mesures que més polèmica ha generat. En aquest sentit, la patronal ha posat en relleu que "serà molt complexa d'implementar; donarà menys beneficis dels esperats i que obre dubtes pel que fa a la seguretat jurídica i el respecte al dret a la propietat".

Les propostes de canvi han estat agrupades en quatre grans grups: la inversió estrangera immobiliària, la immigració, els allotjaments turístics i la cessió obligatòria d’habitatges buits. Pel que fa a la inversió estrangera, entre altres propostes, la CEA aposta per no discriminar entre promotors immobiliaris andorrans i estrangers, sempre que els comuns hagin establert prèviament un sistema de quotes d'edificació anyals que garanteixin un desenvolupament sostenible sustentat en estudis de càrrega.

Respecte a la immigració, la patronal ha demanat que els incompliments o infraccions que siguin per part d'una empresa subcontractada no afectin "de manera excessivament lesiva" l’empresa que contracta, i que d'aquesta manera no es produeixin "supòsits de doble sanció per a uns mateixos fets".

D'altra banda, sobre els allotjaments turístics la CEA ha proposat que el període de validesa de les llicències passi de tres a cinc anys. A més, ha considerat que s'hauria de donar un tractament diferenciat a les segones residències que s’utilitzen ocasionalment com a apartaments turístics així com a aquells allotjaments ubicats en zones turístiques apartades dels principals nuclis de població.