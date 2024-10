Vicky Jiménez es retira dels dobles de l'W100 de Cornellà

Després de caure ahir en la primera ronda del quadre individual, Vicky Jiménez s'ha retirat aquest matí dels dobles de l'W100 de Cornellà de Llobregat. L'andorrana feia parella amb l'espanyola Kaitlin Quevedo i s'anava a enfrontar, a partir de les 10.00 hores, a la francesa Laia Petretic i la catalana Ruth Roura. Aquestes dues tenistes, llavors, han accedit als vuitens de la cita i jugaran contra a les russes Alina Charaeva i Ekaterina Reyngold.

Pel que fa al quadre individual, com s'ha esmentat, la tricolor va caure en la primera ronda. Va ser davant la nord-americana Ann Li, número 130 al rànquing mundial, per 0-2 (4-6 i 0-6). El primer set va ser molt igualat, arribant a l'empat a tres jocs fins que Li va posar una marxa més i, trencant un servei a la pirenaica, va col·locar el 3-5. Jiménez va retallar distàncies fins al 4-5, però en el següent joc va tornar a perdre el servei. La segona mànega se li va complicar més a l'andorrana: els jocs van mantenir la igualtat, inclús més que en el primer set, però va perdre els tres serveis veient com en els últims sospirs la nord-americana s'enduia els punts.