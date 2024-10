Govern confirma que el dipòsit de gasoil vessat al riu Madriu tenia una capacitat de 15.000 litres

El Govern ha confirmat que el vessament de gasoil al riu Madriu prové d’un dipòsit amb una capacitat de 15.000 litres, situat en un edifici a la carretera d'Engolasters. Tot i que el dipòsit havia estat omplert amb 4.400 litres abans de l'incident, es desconeix la quantitat exacta de carburant que ha arribat al riu. Aquest incident, ocorregut la nit de dimarts, ha generat un vessament important que ha requerit una intensa operació de sanejament. Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha reconegut la dificultat per determinar quan es podran donar per finalitzades les tasques de neteja de les aigües, i ha admès que aquestes s’allargaran "uns quants dies més".

Les operacions de neteja, coordinades per les autoritats, s’han vist afectades per la crescuda del cabal del riu a causa de les recents pluges. Aquestes tasques inclouen l'ús de dics per alentir el flux de l’aigua i facilitar la retirada del carburant, així com la col·locació de barreres per contenir l’expansió de l’hidrocarbur. Dues empreses especialitzades també estan treballant a la zona per capturar el carburant que flota a la superfície. Tot i els esforços, Casal ha destacat que la situació ha millorat gràcies a les sondes instal·lades a la zona de Borda Sabater. Després d’una fase inicial en què el vessament va ser més intens, ara la fuita es produeix d'una manera "més lenta i prolongada", ja que el sòl actua com una esponja que va alliberant el carburant gradualment.

Segons han informat els Bombers, el dispositiu de neteja a les zones afectades s'ha hagut de reajustar a causa de l'augment del cabal. L'empresa Capesa, encarregada de la distribució d’aigua potable, ha assegurat que les anàlisis realitzades per Biotop confirmen que l’aigua extreta per al consum dels ciutadans d’Escaldes-Engordany no està contaminada per l’hidrocarbur vessat al riu.