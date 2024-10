La Trail 100 Andorra by UTMB® esgota els dorsals per la Trail 50K

La cinquena edició de la Trail 100 Andorra by UTMB®, la qual se celebrarà entre el 13 i el 15 de juny de l'any vinent i és organitzada per The IRONMAN Group, avança amb pas ferm i amb grans expectatives. Una bona mostra d’això és que ja s’han exhaurit tots els dorsals disponibles a la distància de 50 quilòmetres. Tot plegat dos mesos després de l’obertura de les inscripcions, el passat 16 de juliol, i quan encara queden vuit mesos per la celebració de la prova.

L’edició d’enguany de la Trail 100 Andorra by UTMB® compta amb un total de cinc distàncies: Ultra 105K, Trail 80K, Trail 50K, Trail 21K i la Trail 10K. En aquestes, el ritme de venda també és força elevat amb el 86% de les inscripcions ja venudes.

La gran novetat a l’edició 2025 de la cita és el nou horari per la prova de 80 quilòmetres. Els corredors de la cursa de la categoria UTMB 100K prendran la sortida el divendres 13 de juny a les 08.00 hores a Ordino. Amb aquest canvi, han ajustat l’horari de les proves "per proporcionar un millor espai de temps que contribueixi a una experiència més satisfactòria durant el recorregut", han esmentat.

La participació femenina

Pel que fa a la participació femenina, una xifra a destacar és que, ara per ara, hi ha prop de mig miler de dones inscrites a les diferents distàncies que ofereix la Trail 100 Andorra by UTMB®. Una quantitat tres vegades superior a la que hi havia a l’edició 2021. Les amants del trail running cada vegada s’animen més, de manera progressiva, a córrer en proves de pura muntanya com la del Principat.