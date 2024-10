La sub17 obre el Preeuropeu amb derrota

La selecció sub17 ha iniciat avui el Preeuropeu davant Alemanya, al DFB-Campus (Frankfurt), amb un resultat final de 4-0 a favor dels germànics. El primer gol no s'ha fet esperar i Alexander Staff ha obert la llauna als cinc minuts del xiulet inicial. La primera meitat no ha vist més gols, i no ha estat fins al minut 47 que Yunus Ünal ha fet el segon. L'ha seguit una diana de penal transformada per Lennart Karl (70') i una de Can Armando Güner (81').

"Ha estat un inici de partit complicat", ha dit Filipe António Busto fent esment del gol matiner. Tot i això, "l'equip ha reaccionat de manera positiva mostrant solidesa defensiva durant la resta de la primera meitat, amb algunes ocasions clares per empatar", ha afegit. El seleccionador ha lamentat el segon gol a l'inici de la segona part, el qual "ens ha limitat molt el nostre pla", i que a partir de l'hora de partit s'ha notat molt el desgast físic. "Entenem que alguns dels gols encaixats podrien haver-se evitat i ja treballem en aquest sentit de cara el pròxim partit", ha completat Busto.

Cal recordar que Andorra està enquadrada al grup 7 juntament amb Alemanya, Txèquia i Bielorússia, i que els partits vinents seran el dissabte (15.00 hores) davant els txecs i dimarts (11.00 hores) contra els belarussos.