Josep Cerdà: "Som un equip ambiciós que vol més"

El triomf diumenge passat davant el Real Unión d'Irún va fer que l'FC Andorra igualés la seva millor ratxa a Primera Federació, un aspecte amb el qual, però, l'equip no s'hi capfica massa. "És una 'medalla' que tenim", deia aquest matí Josep Cerdà, destacant que "som un conjunt ambiciós que vol més" i que ja estan centrats en assolir els tres punts aquest cap de setmana.

Per fer-ho, els tricolor visitaran dissabte (15.30 hores) el Ruta de la Plata per veure's les cares amb el Zamora. El de Juan Sabas és un equip ara per ara en hores baixes, tercer per la cua amb només cinc punts assolits d'una sola victòria i dos empats. Tot i això, Cerdà ha reconegut que es tracta d'un conjunt "difícil" malgrat la mala dinàmica: "No podem anar confiats ni relaxats perquè és un matx molt important per a nosaltres, hem d'anar a totes".

A títol personal, l'extrem balear s'ha hagut de reposicionar com a carriler vistes les baixes amb les quals compta Ferran Costa. De fet, tot i jugar de forma natural per l'esquerra, també s'ha desenvolupat per la dreta. "Intento adaptar-me on el míster em digui", ha indicat el jugador, tot afegint que "estic aquí pel que sigui [...] Haig d'intentar demostrar per què em van fitxar".

En darrer lloc, i preguntat per la Cultural Leonesa, actual primer classificat de la lliga el qual ha puntuat en tots els partits i serà el pròxim rival de l'FC Andorra, Cerdà ha recordat que ells se centren en el dia a dia i que "ara toca Zamora".