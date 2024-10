Ponce alerta de l'arribada massiva de temporers sense feina ni allotjament

L'associació Argentinos en Andorra ha alertat de l’arribada massiva de treballadors temporals argentins al Principat en les darreres setmanes, un fenomen que preocupa tant les entitats socials com les autoritats. Segons ha explicat el president de l'associació, Marcelo Ponce, a EL PERIÒDIC, més de mig miler de persones han arribat a Andorra en els últims 15 dies sense feina ni allotjament assegurats, la qual cosa ja ha provocat situacions complicades per als nouvinguts, majoritàriament joves que busquen una oportunitat laboral al país.

Ponce ha explicat que, tot i els esforços fets en anys anteriors per informar i prevenir, els problemes es repeteixen: "Encara que ja hem fet molta feina per informar sobre els requisits per venir, la realitat és que molts treballadors arriben sense els documents necessaris, sense feina o sense allotjament". El president de l'associació ha subratllat la necessitat de col·laboració entre les entitats i els empresaris per "fer pinya" i evitar que els treballadors temporals visquin situacions d’angoixa. "Aquestes persones viatgen per treballar i el que volem és evitar que es trobin amb situacions d’angoixa o patiment quan arriben al país", ha afegit.

El problema no només recau en la manca de llocs de treball. Segons Ponce, les dificultats per trobar habitatge a Andorra estan agreujant la situació, un problema estructural que afecta no només els temporers, sinó també la població en general. "Hi ha ofertes de feina, però el problema principal és l'habitatge, que afecta tant als treballadors de temporada com als residents. És un tema que transcendeix la qüestió dels temporers argentins", ha afirmat.

A més, Ponce ha indicat que molts dels treballadors que arriben ho fan sense tenir garantit un lloc de treball, fet que incrementa la seva vulnerabilitat: "La quantitat de gent que arriba és més gran de la que podrà trobar feina, i el treballador de temporada és el que menys opció d’elecció té. Viatgen per necessitat i, sovint, es troben amb una situació d’angoixa que no podien preveure". Actualment, es calcula que hi ha unes 3.150 persones d'origen argentí residint a Andorra, i durant la temporada d'hivern la xifra supera els 5.200. Aquesta tendència es repeteix cada any, però Ponce subratlla que "aquest any es preveu que arribin més treballadors del que el mercat laboral pot absorbir".

Durant les temporades anteriors, el 2022 i el 2023, l'associació va haver d'atendre molts treballadors que es trobaven en situacions de gran dificultat. "L'únic objectiu nostre és evitar que ningú ho passi malament", ha insistit Ponce, afegint que Argentinos en Andorra no vol canviar les regles ni les lleis del país, sinó garantir que els treballadors temporals tinguin un viatge segur i que no pateixin per falta de feina o recursos. "El que no volem és que ningú ho passi malament, sobretot si fa un viatge amb tanta despesa per treballar", ha recalcat.

En les últimes setmanes, l'associació també ha detectat pràctiques abusives per part d’alguns empresaris, els quals contracten treballadors en situació irregular. Per evitar aquests abusos, Argentinos en Andorra preveu iniciar una campanya informativa, visitant directament les empreses on treballen per assessorar els seus compatriotes sobre els seus drets laborals. Per fer front a aquesta situació i evitar que es repeteixin els problemes de temporades anteriors, Ponce ha confirmat que l’associació es reunirà amb la ministra d’Interior, Ester Molné, per discutir mesures preventives que garanteixin una arribada més ordenada i segura dels treballadors.