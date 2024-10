Modificació del pressupost per incrementar la quota a l'FMI

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei per modificar el pressupost del 2024 i ajustar la quota que Andorra ha de satisfer al Fons Monetari Internacional (FMI). Aquesta revisió respon a l'acord pres per l'organisme al final del 2023, en què es va decidir augmentar les quotes de tots els estats membres. Els països, incloent Andorra, hauran de ratificar aquest increment al llarg del 2024.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que Andorra ha volgut incloure aquest compromís en un article de la Llei del pressupost com a "exercici de transparència". En concret, la Llei 1/2024 fixa inicialment l'import de la quota en 61,6 milions de Drets Especials de Gir (SDR), la moneda interna de l'FMI, però ara es proposa un increment fins a 92,5 milions SDR, una xifra equivalent a uns 110 milions d'euros. Casal ha subratllat que "aquest augment no suposa cap cost addicional per al pressupost de l'Estat", de la mateixa manera que la quota inicial tampoc va representar cap despesa quan Andorra va ingressar a l'FMI.

Andorra es va incorporar al Fons Monetari Internacional al setembre del 2020, convertint-se en el membre 190. Casal ha recordat que l'FMI funciona amb un sistema de quotes que depèn del Producte Interior Brut (PIB) de cada país per determinar tant la contribució com el potencial ajut en cas de necessitat. "És molt improbable que Andorra hagi d'aportar la totalitat de l'import", ha indicat el ministre, tot afegint que, en casos de necessitat, les grans economies són les primeres a contribuir.

El ministre també ha destacat que, en l'hipotètic cas que Andorra fos beneficiària d'ajuda del fons, podria rebre cinc vegades l'import de la seva quota. "Això només passa en situacions molt excepcionals, gairebé de fallida econòmica", ha matisat Casal, recordant que actualment els dos grans beneficiaris del fons són l'Argentina i Ucraïna. Casal ha insistit que aquesta quota actua com una "assegurança de vida disponible" i dona prestigi a Andorra en el context internacional. "Aporta confiança quan busquem finançament o tractem amb organismes internacionals", ha conclòs.