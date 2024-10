La victòria és qüestió d'obligació

De l'últim viatge a Chisinau la selecció absoluta no en té bons records. Va ser el juny del 2022 i, tot i estar posats en el matx fins al final i ser competitius, el marcador va deixar una derrota andorrana per 2-1 (els dos gols moldaus de penal). Els pirenaics tornaran a jugar demà a Moldàvia, i Koldo Álvarez de Eulate ha assegurat avui en roda de premsa que si el partit és com el de fa dos anys "tindrem les nostres opcions". Unes opcions que, això sí, passen per com a mínim puntuar.

La de demà és la segona de les quatre jornades del grup D2, i si els tricolor no es volen acomiadar de la Nations League necessiten almenys un punt, encara que l'objectiu serà marxar de l'Stadionul Zimbru amb els tres. "El resultat de la primera jornada ens obliga a vèncer o si més no puntuar", ha dit Marc Pujol, tot recordant que el resultat d'aquell primer duel va ser una desfeta per la mínima davant Malta. En aquesta mateixa línia l'ha seguit el seleccionador, esmentant que "per a nosaltres és quasi una final, no tenim opció".

Tots dos han apuntat que Moldàvia és el millor combinat del grup. "Ha fet un salt qualitatiu en els darrers anys i estan en un estat de forma molt bo", ha asserit l'entrenador, mentre que Pujol ha indicat que la selecció està en una clara línia ascendent. "Serghei Clescenco està fent un bon treball i ha tocat la tecla que ha fet millorar exponencialment la selecció", ha completat el tècnic.

Demanat pel màxim anotador dels moldaus, Ion Nicolaescu, qui no estarà al 100%, Álvarez ha comentat que l'equip té recanvis suficients per suplir aquesta baixa si és que s'acaba donant. Així mateix, no ha volgut fer èmfasi en cap jugador concret perquè "tots sumen i aporten el seu rol [...] Des de fa temps han millorat a nivell individual, però juguen com un autèntic conjunt".