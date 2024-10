Bonell destaca la proximitat d'Esports com a exemple de bon govern en aquesta matèria

Finalment, la titular d’esports ha destacat la importància de l'Agència Antidopatge d'Andorra, creada per complir amb les obligacions assumides pel país quan es va convertir en Estat part de la Convenció Antidopatge del Consell d'Europa, l'any 2006. En el marc de la conferència, Bonell s’ha trobat també amb els seus homòlegs francès i monegasc, Gil Avérous i Lionel Beffre.

També en matèria de col·laboració amb les federacions, Bonell ha relatat la posada en marxa d’una normativa per a la concessió de beques als esportistes, adaptada a les especificitats de cada esport i el desenvolupament del programa Esport-Estudi, "el qual permet als joves talents esportius augmentar les seves hores d'entrenament sense perjudicar els seus estudis, gràcies a una estreta col·laboració amb el Ministeri d'Educació i els centres educatius".

En aquest sentit, la ministra ha explicat que tots els tràmits administratius, com les sol·licituds de subvencions i beques per a esportistes, gestió de calendaris esportius i resultats, estan centralitzats en una plataforma digital. "Aquesta proximitat permet a les entitats conèixer millor els criteris d'atorgament de les subvencions i conèixer els responsables de l'estudi dels seus expedients", ha indicat.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha participat aquest dimecres en la divuitena Conferència del Consell d’Europa de Ministres Responsables de l’Esport, la qual se celebra a Porto (Portugal). A la reunió 'Governança col·laborativa: és hora d’adaptar les regles del joc?', Bonell ha posat com a exemple de bon govern en matèria esportiva el tracte de proximitat de la secretaria d’Estat d’Esports amb les federacions i les entitats esportives del Principat. "Aquesta proximitat afavoreix la comunicació, l'accés a la informació i la gestió de les necessitats dels diferents agents esportius", ha assegurat la titular de la cartera d’Esports.

