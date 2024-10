Casal afirma que ja hi ha propietaris que estan regularitzant pisos buits

El ministre portaveu del Govern, Guillem Casal, ha defensat aquest dimecres la cessió obligatòria d'habitatges buits, una de les mesures més controvertides del projecte de Llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, conegut com a Llei Òmnibus. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Casal ha assegurat que, fins i tot abans de l'entrada en vigor de la llei, "ja estem rebent regularitzacions d’alguns habitatges buits". Aquesta afirmació ha servit per rebatre les crítiques que posen en dubte l’efectivitat de la mesura, la qual preveu la cessió obligatòria com a "últim estadi del conjunt de situacions que s’han de donar".

Casal ha recordat que els comuns ja han aportat dades sobre els habitatges buits, i ha afirmat que, si cal, es demanaran més dades per tenir una visió més clara de la situació. Tot i això, el ministre ha subratllat que abans d’arribar a la cessió obligatòria, "el propietari sempre tindrà l’opció de posar el seu habitatge al mercat, sigui de lloguer o de compra, o fins i tot posar-lo a disposició del Govern perquè l’arrendi ell mateix". Així, ha volgut deixar clar que la cessió no implica una pèrdua de la titularitat de l'immoble ni un cost per al propietari, ja que "el Govern recapta el lloguer i el retorna a la propietat".

Casal ha emfasitzat la necessitat de fer front a la problemàtica actual del mercat immobiliari, caracteritzat per una "demanda excessiva i una falta d'oferta", una situació que s’ha vist agreujada per la percepció que "s’està urbanitzant en excés". Davant aquesta conjuntura, ha destacat la importància d’"activar mecanismes perquè els habitatges buits es posin en circulació, i en última instància, aplicar la cessió". A més, ha afegit que els habitatges buits poden generar problemes d’insalubritat i que en alguns casos no compleixen amb els pagaments fiscals corresponents, un altre aspecte que la llei busca corregir.

Pel que fa a la proposta de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) de suprimir la cessió obligatòria dels habitatges buits, Casal ha reiterat que aquesta mesura és "un pilar fonamental de la llei" i que "ha de continuar", tot remarcant que ja s’estan veient efectes positius amb la regularització d’habitatges. D’altra banda, Casal també s’ha referit a la proposta de la CEA d’augmentar el percentatge de presència estrangera en les inversions immobiliàries, elevant el límit del 25% al 49%. Segons el ministre, aquesta proposta s'està analitzant per veure si és viable i es podria incorporar com una esmena a la llei.