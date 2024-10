Les llars de suport del Solà d'Enclar, enllestides per a principis de 2025

Efectuada avui la quarta reunió de la Taula nacional de salut mental i addiccions (TNSMA) per part del ministeri de Salut i de Justícia, encapçalada per les ministres Helena Mas i Ester Molné, respectivament, i tingut lloc a les instal·lacions dels pisos del Solà d'Enclar, ubicats a Santa Coloma. Així doncs, Salut ha exposat i traslladat a les diferents associacions, membres de fundacions i entitats socials i administracions de Govern i comuns, els treballs que està efectuant el ministeri en els pisos tutelats per tal de posar-los en marxa durant el primer semestre de 2025.

"Hem volgut explicar en quin punt es troben diferents projectes i ho hem volgut fer aquí, al que nosaltres diem llars de suport, perquè són les llars de les persones que vindran a viure al Solà d'Enclar", ha precisat Mas en finalitzar la reunió. D'aquesta forma, el col·lectiu de la taula nacional ha pogut "conèixer de primera mà" els nous dispositius que es posaran en funcionament a partir de l'any vinent, els quals es troben "bastant desenvolupats i només els hi cal part de l'immobiliari, a part està previst treure a concurs pròximament la seva gestió", ha assegurat la ministra. "Es tracta d'adaptar les necessitats de cada persona a l'habitatge que més se li ajusti", ha afegit.

Mas ha concretat als membres de la taula que aquestes instal·lacions estan dividides en dues plantes diferents, una per als usuaris amb una major autonomia i una altra destinada per als pacients que "requereixin un suport assistencial més intens". En total, la titular de Salut ha especificat que es posaran a disposició entre unes 15 o 19 places per a persones amb un menor o major grau de suport. "Ha estat molt interessant perquè hem pogut complir amb les accions que havíem marcat i desenvolupat al Pla Integral de Salut Mental i Addiccions", ha afegit Mas.

La línia d'atenció al suïcidi rep 14 trucades durant el seu primer mes

La titular de Salut ha valorat, d'altra banda, que la línia telefònica de prevenció del suïcidi ha rebut, fins ara, 14 trucades i en cap d'elles s'hi ha hagut d'incórrer a l'emergència. De fet, Mas ha detallat que d'aquestes, set estaven relacionades amb un pensament suïcida clar, mentre que les altres set estaven vinculades a situacions de caràcter 'para-suïcida'; és a dir, un estat proper a pensaments de mort o ideació autolítica. "Estem en una fase preliminar, ja que el servei només porta un mes en funcionament. Necessitem més temps per fer un estudi més detallat i, tot i l'anonimització de les dades, creiem que és prematur parlar de perfils concrets. Quan tinguem dades més consolidades, podrem abordar aquest aspecte amb més precisió", ha puntualitzat, Mas, mentre recordava que properament presentarà un xat d'atenció psicoemocional per a joves a través de WhatsApp.

Finalment, la ministra de Salut també ha esclarit que s'ha renovat el conveni amb la Universitat d'Andorra per tal de continuar duent a terme formacions en matèria de salut mental al personal d'infermeria i als agents socials i comunitaris i poder ampliar així aquests cursos als cossos especials. Pel que fa a la situació de l'edifici Ròdol, Mas ha desprès que el SAAS està "encara valorant una solució oportuna", però que estan contents amb la decisió de la comunitat de veïns i que intentaran trobar una possibilitat "per no destorbar la seva comoditat".