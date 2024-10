Salut concedeix 49 habilitacions especials als professionals sanitaris sense el B2 de català

Des de la implementació de la Llei reguladora de les professions titulades de la salut, aprovada el desembre de 2022, la qual exigeix que els professionals sanitaris disposin d'un diploma oficial de nivell B2 de català per exercir, el Ministeri de Salut ha concedit 49 habilitacions especials. Aquestes representen l'11,16% de les sol·licituds resoltes favorablement l'any 2023 i el 17,6% de les resoltes fins a mitjan setembre de 2024.

La ministra de Salut, Helena Mas, en resposta a les preguntes de la consellera general d’Andorra Endavant, Noemí Amador, ha destacat que aquestes habilitacions estan previstes per la llei a través d’una disposició addicional que permet a certs professionals no complir amb el requisit lingüístic de manera immediata. No obstant això, aquests sanitaris tenen l’obligació d’assolir el nivell B2 de català en un termini de dos anys.

Per facilitar aquest procés, Govern ofereix una sèrie de recursos gratuïts, coordinats pels Ministeris d’Educació i Cultura, amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge del català. Aquests inclouen cursos presencials a diverses parròquies, cursos virtuals fins al nivell B1, i la disponibilitat dels cinc centres de català, que permeten l’autoaprenentatge amb el suport de professionals de l’àrea de Llengua Catalana.

L'Executiu també està treballant per augmentar la freqüència dels exàmens de nivell B2 i garantir un seguiment de la formació lingüística dels professionals amb habilitacions especials a través del SAAS, per assegurar que aquests compleixin el requisit en el termini establert.

Baixes laborals i salut mental al SAAS

D’altra banda, Amador també va preguntar per les baixes laborals al SAAS a causa de motius relacionats amb la salut mental. En relació amb aquesta qüestió, Mas ha confirmat un increment significatiu de les baixes laborals per trastorns mentals com la depressió, l'ansietat i l'estrès en els darrers anys. Segons les dades facilitades per la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social), el nombre de baixes per afectacions de salut mental ha augmentat considerablement entre el 2021 i el 2023.

L'any 2021 es van registrar 744 baixes noves per trastorns mentals, amb 1.008 baixes vigents i un total de 82.535 dies d'atur, amb una durada mitjana de 81,9 dies. L'any 2022, el nombre de baixes noves va pujar a 787, amb 1.042 baixes vigents i 79.940 dies d'atur, i una durada mitjana de 76,7 dies. Finalment, l'any 2023 va veure un increment més accentuat, amb 861 baixes noves, 1.169 baixes vigents i 103.656 dies d'atur, amb una durada mitjana de 88,7 dies.

Aquestes xifres evidencien una tendència a l'alça en les baixes laborals per problemes de salut mental, que es van incrementar un 6% entre 2021 i 2022 i un 9% entre 2022 i 2023. Pel que fa a les baixes vigents, l'augment va ser del 3% entre 2021 i 2022, i del 12% entre 2022 i 2023.