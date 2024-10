La dona atropellada a Sant Julià haurà de ser operada per una fractura

El conductor del vehicle, amb matrícula andorrana, va haver de practicar el pertinent control d'alcoholèmia, en què va donar positiu 0,94g/l, motiu pel qual va ser detingut. Segons indiquen fonts policials a aquest mitjà, passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La ferida va ser traslladada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell on continua ingressada, ja que haurà de ser operada per una fractura a conseqüència de l'atropellament.

Una dona de 56 anys ha resultat ferida en ser atropellada per un conductor que ha donat un resultat positiu (0’94 g/l.), segons ha indicat la Policia. Els fets van tenir lloc a l'altura de l'avinguda Rocafort Sant Julià de Lòria al voltant de les 21.00 hores d'aquest dimecres, moment en què el cos de seguretat va rebre l'avís.

Per El Periòdic

