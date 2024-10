Les importacions pateixen un descens del 5,9%

Comparant amb el mes anterior, les importacions de carburants al setembre han disminuït un 14,5%. El fuel domèstic ha experimentat un fort augment del 68,2%, però tant la gasolina sense plom (-26,4%) com el gasoil de locomoció (-21,5%) han mostrat descensos significatius.

En l'acumulat dels darrers dotze mesos, el valor de les importacions ha arribat als 1.839,69 milions d’euros, un descens del 0,4% respecte al mateix període de l'any anterior, quan el total va ser de 1.846,24 milions d’euros. No obstant això, si s’exclou l’energia, les importacions han crescut un 1,3%.

En els primers nou mesos de l'any, el volum total d'importacions ha estat de 1.331,76 milions d’euros, un 0,4% menys que en el mateix període de l’any anterior. Els sectors que han destacat per la seva evolució positiva han estat el transport (+17,9%), farmàcia-perfumeria (+6%), alimentació (+2,4%) i begudes i tabac (+3,2%). Per contra, els sectors amb major davallada han estat l’electrònica (-15,3%), l’energia (-13,9%), el vestit i calçat (-9,8%) i altres sectors diversos (-5,6%).

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació