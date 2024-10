Mur: "Cada vegada més l'ansietat i la depressió s'alcen com el primer motiu de baixa laboral"

El pavelló Joan Alay d'Andorra la Vella s'ha vestit de gala aquest matí per commemorar ni més ni menys que el Dia Mundial de la Salut Mental, celebrat avui 10 d'octubre, amb la iniciativa solidària anomenada 'Marca't un triple'. Una fita que ha aplegat a les instal·lacions esportives a nombroses autoritats, com ara la subsíndica general, Sandra Codina, com també al ministeri de Salut, encapçalat per la ministra Helena Mas, i membres de l'àrea de salut mental del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, enfilats pel seu cap de departament, Carlos Mur.

Convé remarcar que al pavelló ha assistit un cert nombre de persones per participar a posteriori en el partit de bàsquet amistós que hi havia previst a la jornada. D'aquesta forma, la ministra de Salut ha llegit en primera instància un petit discurs per remarcar la importància de detectar a temps els trastorns derivats de la salut mental, els quals molts cops solen passar desapercebuts i no es tracten adequadament. Seguidament, el cap de l'àrea de salut mental del SAAS ha reflexionat sobre la salut mental a la feina en un al·legat certament conmovedor: "Cada dia l'ansietat i la depressió s'alcen com el motiu de baixa laboral més important a la nostra societat", ha afirmat el responsable.

Sobre això, Mur ha fet un reclam perquè la vida "no es basi només a treballar", i que atribuïm així importància no tan sols a la nostra salut física, però també "al nostre benestar emocional". El cap del Servei de Salut Mental del servei d'atenció sanitària ha remarcat que aquests trastorns "no es poden veure ni tocar, i això crea que esdevinguin com una amenaça invisible". Un altre dels punts rellevants del seu al·legat l'ha centrat una estadística que desprèn que en el 12% de tots els indrets de treballs del món, hi ha almenys una persona que pateix algun problema de salut mental.

Finalment, el responsable de salut mental del SAAS ha argumentat que s'hauria de comptar amb algun professional instruït "per detectar precoçment els signes de trastorns psicològics i evitar així que les persones s'aïllin, plorin i hagin de desistir dels seus llocs de treball". Un altre estudi recentment realitzat a l'Estat espanyol, ha recordat Mur, indica que una gran part de treballadors del sector bancari necessiten prendre ansiolítics per suportar el seu dia a dia laboral. La jornada de salut mental ha conclòs amb la lectura d'un manifest derivat específicament pel dia mundial i amb un partit de bàsquet solidari en el qual ha participat la ministra Mas.