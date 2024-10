L'AQUA, clau per reforçar el reconeixement internacional dels títols universitaris del país

Experts de l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior (ENQA) han visitat aquests dies Andorra com a part del procés perquè l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) pugui esdevenir membre de ple dret d’aquesta associació.

L’objectiu d’aquesta visita ha estat avaluar la conformitat de l’agència amb els estàndards europeus d'assegurament de qualitat (ESG) en els processos d’avaluació, acreditació i certificació de la qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra. Si l’avaluació externa resulta positiva, l’AQUA s’incorporarà al registre europeu per a la qualitat de l'ensenyament superior (EQAR), fet que reforçarà la confiança en la qualitat de l'ensenyament superior andorrà i facilitarà la mobilitat estudiantil i del personal docent, així com el reconeixement internacional dels títols, segons informen des de l'agpencia a la seva pàgina web.



Durant la visita el panel ha realitzat entrevistes amb els diferents comitès de l’AQUA, l’equip de treball i altres agents d’interès. El panel, coordinat per Alexis Fàbregas, Project Officer de l’ENQA, l’han format Alastair Delaney, director executiu d’operacions i subdirector general, que ha actuat com a president del panel i com a professional de l'assegurament de la qualitat, candidat d'ENQA.

Ewa Kolanowska, consultora en educació superior, ha actuat com a secretària del panel i com a professional de l'assegurament de la qualitat i candidata d'ENQA. Jordi Villà i Freixà catedràtic del departament de biociències de la Universitat de Vic i que ha actuat com a membre acadèmic i candidat d'EUA; i Lukas Jehlicka, estudiant del màster en medicina i cirurgia a la Universitat de Torí, també candidat, però d'ESU, ha actuat com a membre estudiant.