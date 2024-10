L'implicada en l'altercat de l'aparthotel és arrestada per agredir l'home amb una fulla d'afaitar

L'home, de 29 anys, també va ser detingut i tots dos estan ara sota custòdia policial. La dona va haver de ser ingressada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell després de l'altercat, mentre que l’home passarà a disposició judicial en les properes hores, segons ha indicat la Policia. El cas continua en investigació per determinar les circumstàncies exactes de l’agressió i esclarir les responsabilitats dels implicats.

En el moment de la intervenció policial, la dona es trobava a la recepció de l'establiment, assegurant que havia estat víctima d'una agressió sexual i que s'havia defensat amb la fulla d'afaitar. Segons testimonis presencials, la dona cridava que estava sent agredida sexualment i, a més, detinguda. La Policia va iniciar una investigació immediata per aclarir els fets.

Una dona de 39 anys ha estat detinguda a Encamp com a presumpta autora d'un delicte contra la vida humana, després d'agredir la seva parella, un home de 29 anys, amb una fulla d’afaitar. Segons la versió de la dona, l’home hauria intentat agredir-la sexualment, fet que va desencadenar la seva reacció defensiva amb l'arma. Els agents de policia van ser requerits a l’aparthotel situat a l'avinguda Joan Martí al voltant de les 23.00 hores, on van trobar l’home amb un tall profund al coll, tancat dins d’un lavabo.

