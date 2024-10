Mas obre la porta a revisar els serveis psicològics després del primer any de cobertura

En el marc de les Jornades pel Dia Mundial de la Salut Mental, la ministra de Salut, Helena Mas, ha destacat la necessitat de parlar obertament sobre la salut mental per trencar l’estigma. "Segons l'OMS, un de cada quatre de nosaltres patirà una malaltia o trastorn de salut mental. Per tant, fem-ho visible, parlem-ne", ha subratllat Mas, insistint en la importància de facilitar l'accés als recursos necessaris.

Durant la jornada, Mas ha fet referència a l'inclusió, fa un any, dels serveis psicològics a la cartera de la CASS, un canvi que ha beneficiat més de 1.150 pacients, els quals han realitzat 6.000 visites. No obstant això, ha reconegut que encara hi ha aspectes per millorar. El Col·legi de Psicòlegs d’Andorra (Copsia) ha demanat una revisió de la durada i el cost de les sessions, actualment fixades en 45 euros per 45 minuts, així com altres qüestions relacionades amb la flexibilitat en el nombre de sessions i els circuits de derivació.

Mas també ha anunciat que el ministeri està treballant en la incorporació de la neuropsicologia a la cartera de serveis, un canvi que serà “una realitat ben aviat”, a més d'expressar la seva predisposició a revisar el conveni amb la CASS, indicant que "estem oberts a revisar els mecanismes de funcionament" i a introduir una avaluació inicial diferenciada del paquet actual de 10 sessions més 5 addicionals. "Durant els darrers mesos, hem estat treballant en la incorporació de la neuropsicologia a la cartera de serveis, la qual serà una realitat ben aviat", ha afegit.

La ministra ha manifestat el seu desig de tenir "més professionals adscrits a la cartera de serveis", destacant que només 12 psicòlegs tenen conveni amb la CASS, fet que limita la fluïdesa del servei. A més, ha destacat la importància de continuar avançant en la formació de la societat per combatre l'estigma associat a la salut mental, com una de les línies clau del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA): "Si volem aconseguir un canvi real en la nostra societat i lluitar contra l'estigma, hem d'explicar a les persones què és la salut mental i quines són les condicions associades a ella", ha afirmat, tot indicant que s'estan portant a terme diverses formacions en àmbits com la infermeria, els monitors de lleure o l'atenció al públic, a part de les escoles.