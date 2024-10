Detingut a la Massana un conductor amb una taxa de 4,03 després de causar un accident.

Dijous al vespre la Policia va detenir, a la Massana, un home de 42 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 4,03. Es va sotmetre a la prova arran d’un accident amb danys materials en què va envair el carril contrari i va col·lidir contra un altre vehicle mentre circulava per l’avinguda Sant Antoni. Una hora després, a Sant Julià de Lòria, un altre home, de 64 anys, va ser arrestat per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa de 0,94 després d’atropellar una vianant a l’altura del número 15 de l’avinguda Rocafort quan circulava en sentit ascendent.

El mateix dijous, un turista de 42 anys, va ser detingut al Pas de la Casa amb 0,4 grams d’èxtasi; 0,8 grams de cocaïna i un sobre d’LSD. A més, es trobava en possessió de quatre navalles. Duia una d’elles, amb una fulla de 9 centímetres, al cinturó. Les altres tres, amb una fulla superior als 8 centímetres, estaven a l’interior de la seva bossa de mà. Pel port il·legal d’arma, per tant, també se l’acusa d’un delicte contra la seguretat col·lectiva. Van ser els agents de Duana qui el van controlar en un primer moment per ser sospitós de dur al cotxe tabac de contraban. Durant el control, van veure uns embolcalls que podrien contenir estupefaents i va ser llavors quan van avisar la Policia.

D’altra banda, a Escaldes-Engordany, un home no resident de 34 anys va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar certificats d’experiència laboral per tal d’obtenir l’autorització de residència i treball. Finalment, a Ordino, la Policia va arrestar una dona de 24 anys com a presumpta autora d’un delicte contra l’Administració de justícia per conduir amb el permís suspès.