El Don Benito, rival de l'FC Andorra a la primera ronda de la Copa del Rei

Don Benito és una població d'uns 40.000 habitants situada a l'est de la província de Badajoz. El seu club de futbol, el Club Deportivo Don Benito, va ser fundat l'any 1928 i disputa els seus partits a l'Estadi Municipal Vicente Sanz.

Per El Periòdic

