FEDA soterra dues línies elèctriques a Grau Roig per millorar la capacitat

En el marc de les actuacions de millora del subministrament elèctric, FEDA ha intervingut dues línies de mitjana tensió a Grau Roig, situades a la zona del Pla de les Pedres. L'obra, realitzada a finals d’aquest estiu, ha suposat el soterrament de les línies i un augment de la capacitat de distribució amb cables de secció més gran. Això ha permès la retirada de més de 20 pals, reduint l'impacte visual en una zona de gran valor paisatgístic.

Aquesta actuació s'emmarca en dos eixos principals que FEDA segueix des de fa anys per a les seves xarxes de baixa i mitjana tensió. En primer lloc, el soterrament de línies per minimitzar l'impacte visual on sigui possible, i en segon lloc, la unificació dels diàmetres dels cables segons els estàndards actuals per garantir la capacitat i seguretat de la xarxa. Aquest projecte contribueix a l'objectiu de FEDA d'unificar les línies elèctriques amb cables de secció més gran, reduint així els punts febles de la infraestructura.

Les dues línies de mitjana tensió afectades, la 606 i la 607, travessaven la zona de Pla de les Pedres per via aèria. Amb aquesta intervenció, que es va dur a terme aprofitant l'aturada de l'activitat turística, s'ha retirat completament el traçat aeri, la qual cosa ha suposat una millora significativa en la integració paisatgística.

En total, s'han retirat 23 suports que sostenien les línies elèctriques, dels quals 20 eren pals de fusta i 3 suports metàl·lics octogonals. El tram intervingut tenia una longitud d'aproximadament 850 metres, i les millores realitzades han permès reforçar la seguretat i fiabilitat de la xarxa elèctrica a la zona