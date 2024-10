L'EFA expressa a Espot les seves preocupacions per la Llei Òmnibus i la competitivitat del país

Aquest dijous, la junta directiva de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha celebrat un esmorzar amb el cap de Govern, Xavier Espot, en el qual han transmès les seves preocupacions sobre diversos temes socioeconòmics que consideren essencials per al bon funcionament del país. Durant la reunió, s'ha debatut especialment sobre la Llei Òmnibus, i s'ha fet èmfasi en la necessitat de seguir criteris que assegurin una Andorra més competitiva.

Els representants de l’EFA han exposat un document amb els punts clau, destacant la importància de millorar aspectes com la legislació i l’entorn econòmic. En aquest sentit, han insistit que cal un esforç per garantir que les empreses familiars del país puguin continuar prosperant en un entorn cada cop més exigent.

Espot ha valorat positivament les propostes plantejades, i ha destacat la importància d'escoltar les preocupacions de sectors empresarials com l'EFA, compromesos amb el desenvolupament del país. Tant el Govern com l'EFA s'han compromès a treballar conjuntament per trobar solucions als reptes plantejats. A més, l’entitat empresarial ha anunciat que organitzarà pròximament una sèrie d'esmorzars de treball amb ponents experts per debatre l'Acord amb la Unió Europea i el seu impacte en el sector empresarial andorrà.