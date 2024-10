Andorra tindrà l'any vinent la seva primera prova ciclista professional

Era un projecte de país que tard o d'hora havia d'arribar. Això és el que van pensar Gerard Riart i Carlos Verona ara fa tres anys quan es van posar mans a l'obra per posar en marxa el que aquest matí han presentat: l'Andorra MoraBanc Clàssica. Es tracta de la primera cita ciclista professional del país, la qual tindrà lloc el 22 de juny de l'any vinent i compta amb un pressupost estimat entorn els 400.000 euros.

El recorregut l'han volgut mantenir en secret per al moment, però el CEO de VSL Sports, l'empresa organitzadora, ha desvelat que la sortida serà al Comú d'Andorra la Vella i s'acabarà a la Massana. Així mateix, la ruta serà de 145 quilòmetres i més de 4.300 metres de desnivell positiu, i passarà per les set parròquies. La prova serà en categoria UCI 1.1, és a dir, hi haurà 10 equips UCI World Tour, la màxima categoria, i 10 Continental Pro. Aspiren a ser un esdeveniment de referència de país en l'àmbit internacional, així com una data imprescindible dins el calendari UCI, segons ha apuntat Riart, i l'objectiu a mitjà termini és arribar a l'UCI ProSeries, la segona categoria de la Unió Ciclista Internacional, i més endavant també fer una cursa femenina juntament amb altres esdeveniments esportius paral·lels.

L'Andorra MoraBanc Clàssica comptarà amb el suport d'Andorra Turisme i MoraBanc. En aquest sentit, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha indicat que aquest "és un projecte engrescador que permetrà consolidar Andorra com a territori ciclista". La figura de Verona, ciclista professional del Lidl-Trek i resident, "dona tota una rellevància a la prova", ha afegit el ministre, tot apuntant que el país acull actualment uns 120 professionals d'aquest esport. D'altra banda, Torres ha esmentat que Andorra Turisme aportarà el 40% del pressupost total de l'esdeveniment, i ha celebrat la dinàmica ciclista del Principat, la qual cada vegada va en augment. Prova d'això és la xifra de ciclistes que han fet els diferents ports del país, enguany del juny al setembre amb una xifra entorn els 130.000. D'altra banda, des de la part privada, el director general de MoraBanc, Lluís Alsina, ha assegurat que la cita representa la filosofia de l'entitat. "És un projecte únic i diferencial, i ens va fer molta il·lusió [...] Nosaltres apostem per aquesta mena de propostes", ha indicat al respecte.

El calendari

L'Andorra MoraBanc Clàssica, com s'ha apuntat, serà el diumenge 22 de juny del 2025, una data que cau molt bé dins el calendari ciclista perquè serà just 13 dies abans de l'inici del Tour de França i, potser, ser l'últim test d'alta muntanya abans d'aquesta cita. A més, arribarà després del Giro d'Itàlia.

La resta de proves

Demanat per l'acollida de la Volta a Espanya i el Tour, el ministre Torres ha comentat que envers la primera prova "estem en converses perquè ens puguin incloure en el calendari". Ara per ara no hi ha res tancat, "però sembla que les negociacions avancen en un bon sentit", ha afegit. Respecte a l'esdeveniment gal, el titular de Turisme i Comerç ha dit que es reuniran al desembre "per buscar una data que encaixi per tornar a Andorra".