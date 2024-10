Missió fallida (2-0)

L'objectiu el van deixar ahir molt clar Koldo Álvarez de Eulate i Marc Pujol: almenys puntuar. Però no ha pogut ser. Tot i titllar el partit com una "final", Andorra s'ha hagut de conformar amb una derrota contra Moldàvia (2-0) i ha marxat de l'Estadi Zimbru amb les coses massa difícils per pensar en un segon lloc de grup i el respectiu ascens a la Lliga C de la Nations League.

La primera ocasió ha estat per als locals amb un remat directe de Victor Mudrac des de la frontal que ha sortit directe fora (3'). La rèplica tricolor ha arribat en l'acció posterior amb una bona acció individual de 'Berto' Rosas, desfent-se del seu marcador per provar sort des del vèrtex de l'àrea pel primer pal i enviar l'esfèric també lluny dels tres pals. La pilota ha estat majoritàriament per a Moldàvia, movent-la de banda a banda, però sense trobar espais a un conjunt pirenaic ben plantat en defensa i prou resolutiu en el joc aeri. Els minuts posteriors han estat sense oportunitats, ni arribades a àrea contrària per cap dels dos conjunts, fins que al minut 19 i d'una bona triangulació dels seus, Sergiu Plătică s'ha fet amb l'esfèric a uns 17 metres per engaltar de primeres molt per sobre la porteria andorrana.

Els de Serghei Clescenco s'han posat les piles i un minut després, i d'una centrada al segon pal, Nichita Moțpan ha rematat directe a la creueta, però l'acció ha acabat amb fora de joc. Els del Principat s'han anat veient a poc a poc més superats, amb menys pilota i molt més tancats a camp propi. Així, d'un córner tricolor ha arribat un contraatac dels moldaus amb Mihail Caimacov corrent en profunditat amb la pilota per en darrera instància passar-li a Artur Ioniță qui, sol davant d'Iker Álvarez, ha fet el primer de la tarda (31'). A partir de llavors, pressió més alta i intensa dels visitants, que res han pogut fer per no marxar als vestidors amb l'1-0 en contra.

En la represa, la mateixa dinàmica que els darrers instants de la primera meitat, però amb els locals sabent sortir de la pressió amb facilitat. Els segons 45 minuts també han començat molt més trencats, i tot i que cap de les dues seleccions ni de bon tros ha vist porta, han pogut gaudir de pilota per si més no intentar-ho. A l'hora de matx, i sabent de la necessitat de punts, Koldo Álvarez ha donat pas a 'Cucu' Fernández i Aarón Sánchez, i això s'ha transformat en més verticalitat pels andorrans i errades amb esfèrica dels locals.

Al minut 66 podia haver arribat l'empat, quan Moi San Nicolás ha penjat d'una sacada de banda una pilota que Marc Vales ha pentinat a l'àrea petita i a la qual no ha arribat cap company. L'ofensiva tricolor ha començat a carburar amb més força, i al 76', el mateix San Nicolás ha rebut un refús d'una centrada i ha provat amb una volea des de fora l'àrea que ha sortit a tocar del travesser. Tres minuts més tard, un ball de cames dins el rectangle petit ha evitat una nova acció clara per Andorra. Els visitants no han abaixat els braços, i a vuit pel final, Rosas ha tingut la seva amb un bol control i gir per encanonar la pilota pel primer pal. Però, ha sortit fora per molt poc. Per si no n'hi hagués prou, i després de no arribar durant la segona part, Moldàvia ha tornat a gaudir d'un contraatac i Maxim Cojocaru, marxant en carrera de Max Llovera i quedant-se sol davant Álvarez, no ha perdonat per col·locar el definitiu 2-0.

Andorra és última del grup D2 amb zero punts, darrere de Malta, amb tres, i Moldàvia, amb sis. El pròxim duel per als del Principat tornarà a ser davant els moldaus, el 16 de novembre al Nacional.