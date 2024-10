L'AR+I fa pública l’edició impresa i electrònica de l'anàlisi de l’impacte de l’Acord

Després la presentació pública del juliol passat a l'auditori d'Aixovall, des d'aquest dijous ja està disponible en dues versions, descarregable (llibre electrònic) i paper, els resultats de l'estudi d'impacte de l'Acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea que ha dut a terme l'investigador d'AR+I, Yvan Lara, conjuntament amb una sèrie de col·laboradors externs. El llibre és gratuït, i aviat l'AR+I el començarà a distribuir a diversos centres del país, des d'institucions fins a biblioteques.

Els sectors educatiu, públic i sanitari es podrien desaccelerar amb l'Acord

Segons l'estudi, el qual ha comptat amb els economistes Pablo Tucat i Jorge Díaz, de la consultoria Knowledge Sharing Network (KSNET) - encarregada de fer l'estudi -, els sectors que podrien veure una desacceleració a curt termini inclouen les activitats professionals, la informació i comunicacions, l'administració pública i el transport. Especialment, les activitats professionals mostren pèrdues inicials durant els primers cinc anys, tot i que es preveu una recuperació en el període de 25 anys.

En termes de productivitat, el sector financer i de la construcció són destacats com els més beneficiats. No obstant això, sectors com l'administració pública, l'educació i les activitats sanitàries podrien patir una disminució en la productivitat a llarg termini, degut a l'augment de la mà d'obra necessària. Tucat va subratllar que l'anàlisi és conservadora per la incertesa en l'evolució de certs aspectes: "Hem establert un escenari base i simulem l'evolució d'Andorra del status quo, però arran de l'incertesa en l'evolució de determinats aspectes, hem d'incloure un escenari de límit mínim i màxim, respecte a com pot evolucionar el producte", va apuntalar.

D'altra banda, el coordinador del grup d’anàlisi política d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Yvan Lara, va presentar la part de l'impacte en l'àmbit social, i va assenyalar que l'Acord té com a objectiu un creixement sostingut i una menor dependència dels sectors tradicionals: "L'Acord d'associació es feia per tres objectius; per créixer de manera sostinguda, amb menys dependència dels sectors tradicionals i sense afectacions en el model que es valora tenir al país".