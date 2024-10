Govern instal·la una cabana heliportable per donar més comoditat als vaquers del país

D’aquesta manera, tal com ha remarcat el titular de Medi Ambient, la instal·lació està concebuda perquè es pugui integrar a l’entorn natural allà a on s’ubiqui i està equipada amb dos llits, un fogonet, una nevera i una taula amb un banc. “La cabana es dissimula dins de l’entorn i aquesta també és una manera de col·laborar en el manteniment mediambiental de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, o de qualsevol altre entorn natural del nostre país”, ha apuntat Casal. A més, compta amb una instal·lació de plaques solars perquè es pugui disposar d’il·luminació de forma autònoma.

Casal ha afirmat que la idea és transportar la cabana amb helicòpter fins a la muntanya , i si fos necessari poder fer els desplaçaments pertinents que es reclamessin. D'aquesta manera, el ministre ha dit que el sistema que s'està utilitzant a dia d'avui "és més rudimentari", assegurant que "no està ben preparat per ser-hi allà dalt durant aquesta època de l'any". El cost del transport d'aquesta , segons ha apuntalat Casal, anirà a càrrec d'una bossa d'hores que compta Govern amb l'empresa d'helicòpter Heliand.

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha presentat aquesta tarda la cabana heliportable destinada a facilitar la vigilància i el manteniment de la ramaderia que es troba a la muntanya durant els mesos d'estiu per part dels vaquers, la qual ha tingut un cost de 18.900 euros . Segons ha explicat el ministre Guillem Casal, aquesta és una solució que els ramaders de la parròquia de Sant Julià de Lòria feia temps que reclamaven , ja que l'extensió de la Vall representa un 10% del nostre territori, amb aproximadament uns 400 caps de bestiar i amb unes connexions poc accessibles. En la presentació s'ha indicat que la cabana començarà a fer-se ús l'any que ve.

