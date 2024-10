El Comú de Sant Julià confirma la disposició de l'hotel Pol per muntar la residència d'estudiants

El desig del rector de la Universitat d'Andorra, Juli Minoves, pronunciat fa dos dies durant la inauguració del nou curs acadèmic de disposar d'una residència per acollir estudiants i docents, està cada vegada més a prop d'aconseguir-se. Tant és així, que la cònsol menor de la parròquia laurediana, Sofía Cortesao, ha fet saber a EL PERIÒDIC que després de la reunió del mes passat amb els ministeris d'Educació i Habitatge, s'ha decidit destinar part de l'antic hotel Pol per ubicar aquest espai "tan necessari per al creixement de la universitat". Tanmateix, encara es troben a l'espera de conèixer les xifres estimades d'estudiants que hi viuran, així com establir el preu final pels allotjaments, "els quals s'adaptaran al perfil socioeconòmic dels alumnes".

"La universitat ja fa temps que reclama una residència per acollir els estudiants amb els quals compta actualment, el qual resulta evident també per obrir-se a l'exterior", ha concretat Cortesao. Per aquest motiu, i juntament amb l'ampliació "que rebrà aviat la institució, la qual iniciarà les seves obres d'aquí poc", des de la corporació comunal entenen la necessitat de l'UdA per acompanyar el seu creixement estudiantil. Sobre això, fonts universitàries també reclamaven aquest desig vist que dels nous estudiants que reben cada any, al voltant del 40% són internacionals, i aquests "ens transmeten molt sovint la necessitat de disposar d'un allotjament. Tal com està el mercat, resulta evident que ens fa falta una residència", asseguraven.

Amb relació al tema, la mandatària comunal ha sostingut que, en efecte, "aquest espai hauria d'ubicar-se a Sant Julià de Lòria vista la proximitat amb el centre universitari" i que l'hotel Pol, tot i ser de possessió comunal, és propietat de la família Cachafeiro. "És un edifici cèntric i que per la seva estructura, es presenta com un lloc idoni per acollir aquesta residència", recalcant que al centre del poble la corporació té "molt poca infraestructura". Convé recordar que l'anterior mandat volia situar aquesta residència d'estudiants al Prat Gran, però la pressió de l'antiga minoria va fer repensar la seva ubicació. "Hi havia una empresa interessada, no obstant això, els preus de les habitacions no encaixaven en absolut amb la classe econòmica a la qual anaven destinats, és a dir, pels joves", ha aclarit Cortesao.

Per aquesta raó, el Comú lauredià va desestimar ràpidament la proposta i va posar un nou pla de viabilitat. "La competència és nostra com a corporació, i entenem que hi ha d'haver un espai que acompanyi el creixement de la universitat, així com per dinamitzar la parròquia", ha ponderat la cònsol menor, reafirmant que el rector de l'UdA ja els va traslladar la necessitat ferma per augmentar "tant en quantitat com en qualitat". Finalment, Cortesao ha expressat que tot i que li caldrà una reforma important, "Govern i el Comú intentaran invertir el màxim per no carregar en excés a l'empresa que l'adjudiqui", i perquè així no interfereixi en el preu final. El Comú resta a l'espera de saber el nombre d'estudiants que l'ocuparan, però destaquen que la residència tindrà la prioritat de l'edifici.