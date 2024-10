Escaldes condicionarà la borda Gabriel i els locals del Fener per reubicar serveis comunals

En el marc de la sessió de Comú celebrada avui a Escaldes-Engordany, s'ha aprovat per unanimitat la despesa plurianual per fer front a les obres de condicionament de la borda Gabriel i del crèdit extraordinari per habilitar els locals del Fener. En el primer dels casos, es preveu que aquest any es destinin 200.000 euros i que la partida per a l'any que ve sigui de 423.583 euros. Tal com ha detallat la cònsol major, Rosa Gili, la voluntat és dur a terme el condicionament de l'interior de borda Gabriel aquest any i treballar en el condicionament de l'exterior de cara a l'any que ve, tenint en compte que la parcel·la adjacent permetria poder disposar d'un gran espai públic exterior. Gili ha recordat que la idea inicial és que la borda pugui encabir, en una planta, el departament de Cultura i que a la segona hi pogués haver-hi "una sala multifuncional" o un equipament d'interès turístic" que serveixi com a pol d'atracció.



Pel que fa als espais del Fener, es tracta d'un espai de més de 1.000 metres quadrats i, tal com ha destacat Gili, sembla que "segur" que hi anirà l'espai tèxtil. Una altra de les opcions, ha afegit, és que també s'hi ubiqui el servei de circulació, tenint en compte que actualment ocupa uns locals llogats i així es deixaria de pagar lloguer. Un altre local podria ser per a una sala de dansa. Aquest dijous s'ha aprovat un crèdit extraordinari de 127.592 euros per començar a adequar els locals, un punt que també ha comptat amb el suport de la minoria, la qual ha apuntat la possibilitat que allà hi vagi l'espai jove, ja que és "cèntric i molt agradable per poder encabir aquest servei".



Durant la sessió també s'ha aprovat l'execució pressupostària del segon trimestre, un punt en què els consellers de l'oposició s'han abstingut argumentant que el pressupost "no reflecteix les prioritats" que ells defensen. Qüestionada posteriorment pels mitjans de comunicació, Gemma Bofarull ha manifestat que certes entrades importants, com les derivades de la construcció, no seran perpètues i, per tant, això cal tenir-ho en compte. També ha defensat que ells haguessin prioritzat, per exemple, la construcció de l'aparcament de la part alta, ja que precisament ara que el projecte Caldes està a punt de finalitzar "i no sé on aparcarà la gent si té l'èxit que està previst".



El cònsol menor i conseller de Finances, Joaquim Dolsa, ha defensat que "discutir" dues inversions importants com són els aparcaments de l'església i el del Falgueró, els quals serviran per posar en servei 450 places, deixar de pagar lloguers i aportar més d'un milió anual a les arques comunals pels tiquets. A més, ha defensat que hi ha hagut èpoques anteriors en què la depesa de personal era del 50% i ara és del 30%, tot manifestant que ells defensen que estan gestionant la corporació comunal de manera "molt sòlida i molt prudent" i que deixaran les finances comunals "molt millor" del que les van trobar. Segons s'ha informat en la sessió, s'ha tancat el segon trimestre de l'any amb un superàvit de 8,2 milions d'euros, causat per uns ingressos de 23,4 milions d'euros i unes despeses de 15,2 milions d'euros, informa l'ANA.