Ferida la conductora d'un turisme en accidentar-se a la carretera d'Anyós

Un turisme de matrícula andorrana ha bolcat aquest vespre a la carretera d'Anyós en direcció a Ordino, en un accident en què només s'ha vist perjudicada l'usuària d'aquest. La dona, de 49 anys i resident al Principat, ha resultat ferida, però no de gravetat. A hores d'ara, es desconeixen les causes que han pogut ocasionar el bolcament del vehicle. Cal destacar que, a causa de l'accident, s'ha hagut de tallar la circulació durant uns minuts. La Policia ha confirmat que fins al lloc dels fets s'han desplaçat diversos agents policials, així com de circulació i Bombers.