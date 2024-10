La FAM s’adhereix al Conveni internacional de reciprocitat

Aquesta decisió permetrà, a partir de l’1 de gener del 2025, «grans beneficis per als prop de 1.400 federats de la FAM». Concretament, podran obtenir importants descomptes per a l’ús dels refugis dels Alps, Apenins, Pirineus, Sierra Nevada i Picos d’Europa, de la mateixa manera que amb reciprocitat els federats d’aquests països també ho podran fer als refugis guardats del Principat.

Per El Periòdic

