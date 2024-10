Les aurores boreals es tornen a obrir pas al Principat

El fenomen pot ser boreal, si es produeix a l'hemisferi nord, o austral, quan es manifesta al sud. Recentment, s'ha confirmat que aquests dos tipus d'aurores tenen lloc simultàniament en ambdós pols, a causa de les partícules que viatgen en direccions oposades. Tot i que solen observar-se en zones polars, una activitat solar intensa permet que siguin visibles a latituds més baixes, com és el cas actual. De fet, a Espanya també s'han pogut albirar des de diversos punts de la península, i es preveu que el fenomen es repeteixi durant el cap de setmana, oferint una nova oportunitat d'observació, incloent-hi Andorra.

Durant la nit de dijous a divendres, diversos ciutadans han pogut gaudir d'un espectacle natural poc comú: aurores boreals visibles al cel d'Andorra. Aquest és el segon cop aquest any que aquest fenomen es deixa veure al país. Malgrat la presència de certa nuvolositat, les aurores han estat captades des de diferents punts de les parròquies de la Massana i Ordino, tenyint el cel d'un color rosat intens durant uns instants.

Per El Periòdic

