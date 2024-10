Nou agents es graduen en la 57a promoció del cos policial, amb un terç de dones

Aquest divendres s'ha celebrat la cerimònia de jurament i nomenament definitiu de la 57a promoció d'agents de la Policia, en què nou nous efectius s'han incorporat al cos, destacant que una tercera part són dones. El director de la policia, Bruno Lasne, ha volgut remarcar aquesta fita: “Tot i que és un pas important, la nostra meta és arribar a una paritat real. Actualment, només el 10% dels efectius són dones, però estem compromesos a augmentar aquesta xifra en futures promocions". En aquesta ocasió, s'han graduat sis homes i tres dones, un pas significatiu cap a l'objectiu d'una major representació femenina en el cos policial.

D'altra banda, Lasne ha aprofitat l'ocasió per recordar la necessitat d'ampliar la plantilla, una demanda històrica del cos policial. "Tenim una plantilla de 258 policies, però el nostre objectiu és arribar als 300 efectius", ha manifestat, insistint que aquesta reivindicació s'ha fet arribar reiteradament al Govern. A més, ha informat que en la convocatòria actual s'ofereixen 11 noves places, per a les quals s'han presentat 24 candidats, i que la formació dels seleccionats començarà a principis de gener de 2024.

En resposta a aquesta demanda d'increment d'efectius, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha assegurat que el Govern està treballant en aquesta direcció: "És una petició recurrent cada vegada que parlem amb el cos policial. Des del Govern, estem estudiant com fer-ho i, malgrat els ajustaments pressupostaris, alguna incorporació nova es preveurà el 2025", ha declarat. Tot i que no ha concretat el nombre exacte de noves places, Molné ha subratllat que l'Executiu està analitzant la situació i treballant per respondre a les necessitats de la Policia.

Pel que fa a la disminució de candidatures, Lasne ha destacat que un dels factors determinants és el salari, afirmant que "el Govern ja està treballant en la revisió de les escales salarials per fer la professió més atractiva". A més, ha ressaltat que ser policia ofereix un ampli ventall d'oportunitats de creixement professional, amb possibilitats d'especialitzar-se o promocionar-se dins del cos, fet que contribueix a millorar les perspectives a llarg termini.

L'acte ha comptat amb la presència de destacades autoritats, com el cap de Govern, Xavier Espot; la secretària general del Govern, Ester Fenoll, i el mateix director del Departament de Policia, Bruno Lasne, els quals han acompanyat els nous agents en una cerimònia marcada pel reconeixement a la seva dedicació i compromís.