Direcció Zamora contra un punter ofensiu

El 2-0 davant el Real Unión d'Irun "el vam acabar amb la sensació que anem consolidant coses i creixent com a equip". Això deia aquest matí Ferran Costa en roda de premsa, afegint que "l'FC Andorra que volem el tenim molt clar, i el de l'altre dia s'hi apropa molt". Així, continuar el procés de millora i d'afiançament dels tricolor passa aquest cap de setmana pel Ruta de la Plata, on hi jugaran demà a les 15.30 hores contra un Zamora en hores baixes, però en el seu millor moment des de l'inici de la temporada.

El castellanolleonès és ara per ara tercer per la cua amb només cinc punts assolits d'una sola victòria i dos empats. Ara bé, quatre d'aquests punts els van aconseguir en les darreres dues jornades amb un contundent triomf (5-0) davant l'Amorebieta i un repartiment de punts contra la Gimnástica Segoviana. "És un conjunt que vol portar la iniciativa a partir de la possessió", indicava el tècnic dels pirenaics, tot esmentant que a aquest desplaçament li tenen especial respecte. Cal apuntar que el Zamora és el segon equip que encapçala diferents estadístiques en aquesta Primera Federació: el que més expectatives de gol genera, el que fa més centrades a l'àrea, més remats i tocs de pilota dins l'àrea rival. I això no és poca cosa.

Costa ha assenyalat que una de les claus per plantar cara als de Juan Sabas és que "juguem el partit al ritme que nosaltres volem". També ha indicat tenir clar els aspectes que han de seguir, així com que han de mantenir la continuïtat de concedir molt poc, ser solvents i "anar creixent en amenaçar la porteria contrària". En aquest sentit, el tècnic de Castelldefels ha posat en valor els registres de joc dels seus, esmentant que van començar la lliga "amb més fiabilitat i sent un punt més pragmàtics" i que ara el conjunt va fent passes endavant tant a nivell ofensiu com defensiu.

Demanat per la manca golejadora de la principal punta de llança de l'FC Andorra, Manu Nieto, Costa ha reconegut que aquest és un aspecte que no el preocupa gens. "Ataquem i defensem com a col·lectiu, i aquest és un dels nostres punts forts", ha dit l'entrenador, completant que està encantat amb els matxs del davanter andalús pel nivell d'esforç i compromís que mostra, a més de ser una amenaça per als rivals. D'altra banda, cal destacar que Jesús Clemente ja està disponible.

Copa del Rei

Ferran Costa també ha parlat del rival dels del Principat a la primera ronda de la Copa del Rei, el Club Deportivo Don Benito: "És un equip que practica un bon futbol amb una bona proposta". A més, tenen un entrenador amb una bona trajectòria dins el món del futbol com és el valencià Juan Marrero, exjugador que va passar per l'FC Andorra durant el curs 1996/97.