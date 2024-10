Handball School torna a Madagascar per continuar formant joves a Toliara

L'associació Handball School ha anunciat avui el seu retorn a Madagascar, del 23 d'octubre al 6 de novembre d'enguany, per continuar la seva tasca formativa amb entrenadors, nens i nenes a la ciutat de Toliara, situada al sud del país. Aquest viatge, segons han informat, forma part del compromís adquirit el passat mes de febrer, quan, juntament amb l'ONG Bel Avenir, coneguda com a Aigua de Coco, van inaugurar la primera escola d’handbol a la regió.

Enguany, "tornem amb molta il·lusió per veure els progressos aconseguits a l'escola i continuar fomentant l'esport com a eina de desenvolupament", han indicat. A més, aprofitaran l'ocasió per portar material esportiu essencial, incloent-hi pilotes i porteries d'handbol, les quals permetran als infants desenvolupar la seva passió a les instal·lacions del centre esportiu de l'ONG.

Una de les novetats d'aquest viatge és la participació de set adolescents, els quals tindran l'oportunitat de conèixer Madagascar, l'illa més gran d'Àfrica, i visitar els diversos projectes educatius amb els quals col·labora Handball School. Amb aquest nou pas, l'associació reforça el seu compromís amb el desenvolupament esportiu i educatiu a Toliara, promovent valors com la igualtat, la inclusió i el treball en equip.