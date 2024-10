Més de 430 instal·lacions fotovoltaiques generen el 10% de l'energia del Principat

Andorra continua avançant en la diversificació i proliferació de les fonts d’energia nacional. Així ha quedat patent aquest divendres durant la reunió de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic (CNECC), la qual ha estat presidida pel secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné.

Un dels punts que s’ha destacat és que actualment el Principat compta amb 438 instal·lacions d’energia fotovoltaica, entre públiques i privades, d’una potència instal·lada que arriba als 15,3 MW. Això suposa que el 10% de l’energia que es produeix a escala nacional prové d’aquesta font, la qual cosa representa l’equivalent al consum anual de més de 4.500 llars. Val a dir que la resta de la producció energètica prové en un 95% de fonts renovables, es genera amb centrals hidroelèctriques (66%), amb la valorització de residus (16%) i amb la cogeneració (8%).



Aquestes dades, tal com ha destacat avui Forné, permeten evidenciar la gran tasca d’acompanyament que impulsa des de fa anys el Govern a través del Pla Renova, perquè els privats també puguin dur a terme la instal·lació de produccions d’energia de font renovable al país i que permeten avançar en els objectius de reducció de les emissions de CO₂ i d’acció climàtica. En aquesta matèria també s’ha pogut constatar la baixada d’emissions fruit de la mobilitat interna gràcies al desplegament i a l’aposta del Govern pel pla e-Engega i pel transport públic d’accés gratuït per a tota la ciutadania.



Continuant en matèria de canvi climàtic, durant la reunió també s’ha exposat com avança el projecte impulsat juntament amb Andorra Recerca i Innovació per a la identificació dels impactes del canvi climàtic a Andorra, en matèries claus com el sector primari, la salut, l’energia i el turisme. Aquest document, el qual estarà enllestit el 2026 i es treballa de forma conjunta amb cada sector determinat, permetrà establir un full de ruta per tal depoder incrementar la resiliència del país enfront dels efectes del canvi climàtic.



Per acabar, el secretari d’Estat també ha exposat davant del col·lectiu la voluntat del Govern de poder fer una modificació transversal en la normativa des de la perspectiva d’afavorir la transició energètica i l’acció climàtica, per tal d’aixecar barreres per la transició energètica, integrar els objectius d’acció climàtica internacional i facilitar així l’aplicació de solucions als nous reptes. Cal recalcar que en aquesta reunió, el Govern ja ha pogut recollir certes propostes emeses des dels diferents col·lectius.